Schüsse in Kairo

Kairo. Christian Reitz hat bei der Schießweltmeisterschaft in Kairo den WM-Titel mit der nichtolympischen Zentralfeuerpistole gewonnen. Reitz brachte sich im Präzisionsteil mit 292 Ringen und Platz fünf in gute Position. Im Schnellfeuerdurchgang erzielte der Regensburger 296 Ringe. Am Ende hatte Reitz insgesamt 588 Ringe und damit vier mehr als die zweit- und drittplazierten Schützen aus Aserbaidschan und Estland. (dpa/jW)