Hallo und tschüs

Palma/London. Rafael Nadal will nach Angaben seines Trainers Carlos Moyá nach der Geburt seines ersten Kindes bald wieder Tennis spielen. Der 36jährige werde schon kommende Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris antreten, berichtete der spanische Radiosender IB3 auf Mallorca. Nadal plane demnach auch eine Teilnahme am ATP-Saisonfinale in Turin Mitte November.

Eine Schocknachricht hingegen für die WTA: Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste Simona Halep ist nach einem positiven Dopingtest vorläufig suspendiert worden. Die International Tennis Integrity ­Agency gab die Suspendierung am Freitag bekannt. Der 31jährigen war bei einem Test im Rahmen der US Open im August in New York die verbotene Substanz Roxadustat nachgewiesen worden. Das Mittel erhöht die Anzahl der roten Blutkörperchen und führt so ähnlich wie Epo zu einer besseren Sauerstoffversorgung. Nach der positiven A-Probe hatte Halep die Öffnung der B-Probe beantragt, diese bestätigte das Ergebnis. Halep hatte sich nach ihrer Erstrundenniederlage bei den US Open einer Operation an der Nase unterzogen und ihr Tennisjahr 2022 Mitte September für beendet erklärt. (dpa/AFP/jW)