Teils, teils

Die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek hat den Tod ihres Ehemanns Gottfried Hüngsberg bekanntgegeben. Der deutsche Informatiker und Musiker, der in München lebte, starb am 2. September im Alter von 77 Jahren. Hüngsberg arbeitete in den 60er und 70er Jahren mit dem Regisseur Rainer Werner Fassbinder zusammen, teils als Filmkomponist (»La Paloma«, »Schatten der Engel«), teils war er für den Ton verantwortlich. (dpa/jW)