Rücktritt von Rumäniens Verteidigungsminister

Bukarest. Im Streit um die Haltung zum Krieg in der Ukraine ist Rumäniens Verteidigungsminister Vasile Dincu am Montag zurückgetreten. Wie die rumänische Nachrichtenagentur Agerpres berichtete, begründete Dincu auf Facebook den Schritt mit »der Unmöglichkeit, mit dem Präsidenten Rumäniens, dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte, zusammenzuarbeiten«. Zuvor hatte es Kritik an Dincu gegeben, weil er Friedensverhandlungen zwischen Russland und den USA gefordert hatte. Staatschef Klaus Johannis hatte beispielsweise erklärt, »einige Politiker« sollten sich öfter darüber informieren, was der offizielle Standpunkt der rumänischen Regierung und der EU sei. (jW)