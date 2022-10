Haft für Trumps Exberater Bannon

Washington. Wegen Missachtung des US-Kongresses ist der frühere Mitstreiter von Ex-US-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Er muss zudem eine Strafe von 6.500 US-Dollar (rund 6.645 Euro) zahlen, wie US-Medien am Freitag (Ortszeit) übereinstimmend aus dem Gerichtssaal eines Bundesgerichts in der Hauptstadt Washington berichteten. Bannon hatte eine Vorladung des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das Kapitol im Januar 2021 ignoriert und angeforderte Dokumente nicht zur Verfügung gestellt. Der 68jährige war bereits im Juli für schuldig befunden worden, am Freitag wurde das Strafmaß verkündet. (dpa/jW)