Tote nach Brand in russischer Fabrik

Perm. Bei einem Brand in einer Munitionsfabrik in der russischen Millionenstadt Perm am Ural sind Angaben regionaler Medien zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Portal 59.ru am Sonntag unter Berufung auf die Notrufzentrale in Perm mit. Zudem gebe es Verletzte im Krankenhaus. Der Brand selbst soll sich am Samstag abend ereignet haben. Das Ausmaß war bis jW-Redaktionsschluss unklar. In der Fabrik werden unter anderem Geschosse für die Raketenwerfer »Grad« und »Smertsch«, aber auch Treibladungen für Luft-Luft-Raketen hergestellt. (dpa/jW)