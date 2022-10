Russische Armee zerstört Treibstofflager

Moskau. Die russische Armee hat ein ukrainisches Treibstofflager in der Zentralukraine zerstört. Ein Depot, »das mehr als 100.000 Tonnen Flugzeugbenzin für die ukrainischen Luftstreitkräfte beherbergte, wurde nahe dem Ort Smila in der Region Tscherkassi zerstört«, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Demnach wurden überdies mehrere Munitionslager sowie ein Benzinreservoir für ukrainische Militärfahrzeuge beschädigt. (AFP/jW)