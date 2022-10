Votum in New York zu Haiti angesetzt

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat für Freitag (Ortszeit) eine Abstimmung über eine Resolution zu Haiti angesetzt. Die USA und Mexiko hatten das zunächst am Mittwoch geplante Votum verschieben lassen, um mehrere Änderungen an ihrem Resolutionsentwurf vorzunehmen – in der Hoffnung, mehr Unterstützung von den 13 weiteren Ratsmitgliedern zu erhalten. In der endgültigen Fassung, die der US-Agentur AP vorlag, wurde der Verweis auf einen Appell des haitianischen Ministerrats vom 7. Oktober gestrichen, der die dringende Entsendung einer internationalen Militärtruppe zur Bekämpfung der Gewalt und zur Linderung der humanitären Krise im Lande forderte. (jW)