NATO-Beitritt: Schwedens Premier will Erdogan treffen

Istanbul. Im Rahmen des von Schweden und Finnland angestrebten NATO-Beitritts will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den neuen schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson in der Türkei treffen. Dieser habe um einen Termin gebeten. »Ich habe meinen Freunden gesagt: ›Gebt ihm einen Termin, soll er kommen‹«, sagte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Das Treffen werde dazu dienen, die »Aufrichtigkeit« Kristerssons bei der Bekämpfung von »Terroristen« zu »testen«. Darunter versteht Ankara Personen, die der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nahestehen. (dpa/jW)