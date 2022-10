Dritte Station

Kairo. Der ehemalige Basketballbundestrainer Henrik Rödl wird Trainer des ägyptischen Vereins Al Ittihad. Das gab der Klub aus Alexandria am Donnerstag bekannt. Rödl soll am 24. Oktober seine Arbeit beginnen. Zuvor war der 53jährige bereits Coach des türkischen Erstligisten Türk Telekom SK in Ankara. Vergangenes Jahr hatten Rödl und der Deutsche Basketballbund (DBB) sich trotz des Viertelfinaleinzugs bei den Olympischen Spielen in Tokio getrennt. (dpa/jW)