Brasilien: Bolsonaro holt vor Stichwahl auf

Brasília. Rund zehn Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien holt Amtsinhaber Jair Bolsonaro in Umfragen gegenüber seinem Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva auf. Einer am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Befragung des Datafolha-Instituts zufolge kommt der linke Expräsident Lula derzeit auf 52 Prozent der Stimmen, während der ultrarechte Bolsonaro auf 48 Prozent kommt. In der vorangegangenen Woche waren es noch 53 beziehungsweise 47 Prozent gewesen. (AFP/jW)