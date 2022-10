Italien: Konsultationen zu Regierungsbildung

Rom. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Donnerstag die Konsultationen zur Bildung einer neuen Regierung aufgenommen. Die Gespräche mit Vertretern von Parlament und Parteien sollen nach Angaben des Präsidialamtes an diesem Freitag abgeschlossen sein. Demnach könnte bereits am Freitag abend offiziell die Chefin der faschistischen Fratelli d’Italia (FDI), Giorgia Meloni, mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Die Wahlsiegerin will eine ultrarechte Dreiparteienkoalition schmieden. »Ich habe die Absicht, eine Regierung mit einer klaren und unmissverständlichen außenpolitischen Linie zu führen«, erklärte Meloni in einer am Mittwoch abend veröffentlichten Erklärung. Um jeden Zweifel eines Ausscherens zu zerstreuen, betonte sie, Italien sei »voll und ganz und mit erhobenem Haupt Teil Europas und der transatlantischen Allianz«. (AFP/jW)