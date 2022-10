Gewalt am Jahrestag der Proteste in Chile

Santiago de Chile. Am dritten Jahrestag des Beginns der Protestbewegung in Chile ist die Polizei in der Hauptstadt Santiago gewaltsam gegen Demonstrierende vorgegangen. Mehrere hundert Menschen errichteten am Dienstag (Ortszeit) brennende Barrikaden und blockierten die Hauptstraße. Sie machten ihrem Frust darüber Luft, dass sich in den drei Jahren seit Beginn der Protestbewegung gegen Ausbeutung und Ungleichheit in Chile wenig verändert habe. Die 25.000 eingesetzten Beamten setzten Wasserwerfer und Tränengas gegen die Demonstrierenden ein. (AFP/jW)