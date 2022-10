Läuft doch

Berlin. Basketballmeister Alba Berlin hat in einem dramatischen Spiel das Pokalviertelfinale erreicht. Die Hauptstädter bezwangen die Telekom Baskets Bonn ohne fünf verletzte Stammspieler 98:95 (45:49). Beste Berliner Werfer vor 5.345 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof waren Tamir Blatt und Yanni Wetzell mit jeweils 23 Punkten. Für die Bonner warf der überragende TJ Shorts mit 36 Zählern am erfolgreichsten. Alba muss nun im Viertelfinale zur BG Göttingen reisen. Das ergab die Auslosung nach dem Spiel. Außerdem trifft Bayern München auf Medi Bayreuth, die EWE Baskets Oldenburg spielen gegen Heidelberg und die Crailsheim Merlins empfangen die MHP Riesen Ludwigsburg. (dpa/jW)