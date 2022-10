Schweden: Teilstück von Pipeline Nord Stream 1 fehlt

Stockholm. Der gerissenen Pipeline Nord Stream 1 fehlt ein mindestens 50 Meter langes Teilstück. Das meldete die schwedische Zeitung Expressen am Dienstag. Ende September waren in der südlichen Ostsee größere Lecks an Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden. Kurz zuvor hatte man starke Explosionen mit einer Stärke von 2,3 auf der Richterskala registriert. Expressen hat nun in 80 Metern Tiefe die Pipelines mit einer Unterwasserdrohne gefilmt. Das Video zeigt verbogenes Metall und eine weit geöffnete Pipeline, deren Teile gerade, scharfe Kanten zu haben scheinen, während andere verformt sind. Die Zeitung wies allerdings darauf hin, dass es unklar sei, inwieweit die Untersuchungen der Behörden den Tatort verändert hätten. Denn die schwedischen Sicherheitsbehörden hatten bereits erklärt, sie hätten nach Abschluss ihrer Ermittlungen Material vor Ort beschlagnahmt. (Reuters/jW)