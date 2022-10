Mal wieder Katar

Kuala Lumpur. Der WM-Gastgeber Katar richtet im kommenden Jahr auch die Asien-Meisterschaft aus. Der asiatische Kontinentalverband AFC vergab das Fußballturnier am Montag zum dritten Mal nach 1988 und 2011 in das Emirat, wo vom 20. November bis 18. Dezember 2022 auch die Weltmeisterschaft stattfinden wird. Um die Austragung des Asien-Cups hatten sich auch Südkorea und Indonesien beworben. Ursprünglich hätte das mit 24 Mannschaften besetzte Kontinentalturnier in China stattfinden sollen. Aufgrund der immer noch strengen Coronaregeln im Land hatte der chinesische Fußballverband im Mai bekanntgegeben, nicht als Gastgeber zur Verfügung zu stehen. (dpa/jW)