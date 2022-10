Bischof Bätzing: Waffenlieferungen an Ukraine legitim

IMAGO/epd

Berlin. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hält Waffenlieferungen an die Ukraine für legitim. Zwar falle es vom christlichen Standpunkt aus schwer, die Lieferung todbringender Waffen an eine Kriegspartei zu bejahen, sagte Bätzing laut Redetext am Mittwoch beim St. Michael-Jahresempfang der Deutschen Bischofskonferenz in Berlin. »Aber wir kommen nicht umhin festzustellen: Wenn ein Staat gewaltsam zur Beute eines anderen gemacht werden soll, so besitzt er das natürliche Recht auf Selbstverteidigung. Und die Ermöglichung dieser Selbstverteidigung durch andere Länder ist legitim.« Das sage auch die katholische Friedenslehre. (dpa/jW)