IEA kritisiert »OPEC plus« scharf

Paris. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat die Förderkürzung durch den Ölverbund »OPEC plus« scharf kritisiert und vor Folgen der Maßnahme gewarnt. »Die massive Senkung des Angebots durch die ›OPEC plus‹ erhöht die Risiken für die globale Energiesicherheit«, heißt es in dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands großer Industriestaaten. Die Förderkürzung führe zu einem höheren Preisniveau auf dem Ölmarkt und belaste die Weltwirtschaft. »Die Ölpreise könnten der Kipppunkt für die Weltwirtschaft sein, die sich bereits am Rande einer Rezession befindet«, so die IEA. Die Kritik richtet sich gegen die jüngste Entscheidung der »OPEC plus«, ab November zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) Rohöl pro Tag weniger zu fördern. (dpa/jW)