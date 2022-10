Mexiko: Zweite Klage in USA wegen Waffenhandels

Mexiko-Stadt. Mexiko hat nach einer juristischen Niederlage im Kampf gegen den Waffenschmuggel für Drogenkartelle eine neue Klage in den USA eingereicht. Diese richte sich gegen fünf spezifische Waffenhändler im benachbarten US-Bundesstaat Arizona, sagte am Montag (Ortszeit) Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard in einer Videobotschaft in den sozialen Medien. Ein US-Richter im Bundesstaat Massachusetts hatte erst im September eine erste Klage Mexikos gegen Waffenhersteller wie Smith & Wesson und Colt abgewiesen. Mexiko will Berufung einlegen. (dpa/jW)