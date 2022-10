Ostrava. Weltranglistenerste Iga Swiatek hat ihren achten WTA-Titel des laufenden Jahres knapp verpasst. Die Polin unterlag rund einen Monat nach ihrem US-Open-Triumph im Endspiel des WTA-500-Turniers in Ostrava der formstarken Lokalmatadorin Barbora Krejcikova mit 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. Für Swiatek war es das erste Turnier nach ihrem Sieg in New York. Krejcikova, French-Open-Siegerin 2021, hatte erst vor einer Woche in Tallinn ihren ersten Titel des Jahres gewonnen. Am Sonntag nutzte sie nach über drei Stunden ihren sechsten Matchball. (sid/jW)