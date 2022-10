Guten Flug

München. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich in der Frage, ob der FC Bayern den Vertrag mit Sponsor Qatar Airways verlängern soll, klar positioniert. »Ich wäre dafür, ihn zu verlängern. Ich habe aber nichts zu entscheiden, das macht der Vorstand«, sagte Hoeneß im »Sonntags-Stammtisch« im BR-Fernsehen. Der FC Bayern kündigte bereits an, nach der Fußball-WM Ende des Jahres über das umstrittene Sponsoring mit der Fluggesellschaft zu entscheiden. Das für den Verein lukrative Sponsoring hatte auf der Mitgliederversammlung im Herbst 2021 für heftigen Streit gesorgt. Am Samstag steht wieder eine Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters an.(dpa/jW)