367 Menschen im Ärmelkanal gerettet

Lille. Im Ärmelkanal sind am Sonntag mehr als 360 Flüchtlinge auf dem Weg nach Großbritannien aus Seenot gerettet worden. Die Menschen, die versuchten, in kleinen Booten von Frankreich nach England zu gelangen, wurden von Booten und einem Patrouillenschiff der französischen Marine in Sicherheit gebracht, wie die französische Küstenwache mitteilte. Insgesamt wurden 367 Menschen in die französischen Häfen Calais, Boulogne und Dünkirchen gebracht. Seit Anfang des Jahres haben bereits 33.500 Menschen in kleinen Booten den Ärmelkanal überquert. (AFP/jW)