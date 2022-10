Malaysia: Premier löst Parlament auf

Kuala Lumpur. Der Premierminister Malaysias, Ismail Sabri Yaakob, hat am Montag angekündigt, das Parlament auflösen zu wollen. In einer im Fernsehen übertragenen Rede sagte Ismail Sabri, er habe die Zustimmung von König Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah erhalten. Begründet wurde die Maßnahme mit »mehreren beispiellosen Entwicklungen« seit den Wahlen 2018. Genannt wurde unter anderem die Coronapandemie. Ismali Sabri war nach dem Rücktritt von Mahathir Mohamad als Regierungschef im Februar 2020 bereits der zweite Premier. Er wolle nun das »Mandat an das Volk zurückgeben«, so Isamil Sabri. (Xinhua/jW)