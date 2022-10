IWF warnt vor wachsendem Rezessionsrisiko

CHINATOPIX/dpa

Washington. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, hat vor einem wachsenden weltweiten Rezessionsrisiko gewarnt. »Die Risiken einer Rezession nehmen zu«, sagte Georgieva am Donnerstag in einer Rede vor den kommende Woche beginnenden Jahrestagungen von IWF und Weltbank. Sie warnte, die derzeitige hohe Inflation müsse entschieden bekämpft werden, ohne aber die Wirtschaft abzuwürgen. Georgieva kündigte zudem an, der IWF werde seine Prognosen für das weltweite Wirtschaftswachstum kommende Woche nach unten korrigieren.

»In weniger als drei Jahren haben wir Schock auf Schock auf Schock durchlebt«, sagte die IWF-Chefin in ihrer Rede an der Georgetown Universität in Washington. Sie verwies dabei auf die Coronapandemie, den Ukraine-Krieg und »Klimakatastrophen auf allen Kontinenten«. (AFP/jW)