Vorschlag zur Gaspreisbremse doch schon am Wochenende

Hannes P. Albert/dpa Die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm

Berlin. Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission zur Gaspreisbremse will nun doch schon am Wochenende einen Vorschlag vorlegen. Das erklärten die Vorsitzenden der Kommission nach deren zweiter Sitzung am Dienstag. Die Bundesregierung hatte den Vorschlag für Mitte Oktober angekündigt. Die Kommission diskutiert ohne Vorfestlegung auf ein Modell oder konkrete Verbrauchs- oder Preisschwellen, wie finanzielle Entlastung für Firmen und Haushalte organisiert werden soll, »ohne Anreize zum Gassparen außer Acht zu lassen«, hieß es von den Vorsitzenden. Dies sind die »Wirtschaftsweise« Veronika Grimm, der Vorsitzende der Energiegewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, sowie Industriepräsident Siegfried Russwurm. (dpa/jW)