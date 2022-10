Das fünfte Mal

Chengdu. Chinas Tischtennisnationalteam der Frauen hat seinen Titel bei der Mannschafts-WM im eigenen Land verteidigt. In einer Neuauflage des olympischen Finals von Tokio besiegten die WM-Gastgeberinnen und Topfavoritinnen die Erzrivalinnen aus Japan am Samstag in Chengdu mit 3:0. Für die chinesischen Frauen war es bereits der fünfte Titel nacheinander bei einer Teamweltmeisterschaft. Seit 1975 hatte es nur ein gesamtkoreanisches Team bei der WM 1991 sowie Singapur 2010 geschafft, die Erfolgsserie der Rekordweltmeisterinnen zu durchbrechen. (dpa/jW)