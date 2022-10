Credit Suisse kauft Anleihen zurück

Zürich. Die krisengeschüttelte Schweizer Großbank Credit Suisse hat den Rückkauf von Schuldpapieren angekündigt. Sie will dafür drei Milliarden Franken aufwenden, wie sie am Freitag mitteilte. Die Ratingagentur S & P hatte am Donnerstag abend »zunehmende Risiken« bei der Bank konstatiert. Die Credit Suisse steckt nach Milliardenverlusten in einer umfassenden »Umstrukturierung«. (dpa/jW)