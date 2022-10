Brasilien: Lula gewinnt weitere Unterstützer

São Paulo. Vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat der linke Exstaatschef Luiz Inácio Lula da Silva weiter an Unterstützung gewonnen. Nach dem in der ersten Wahlrunde Viertplazierten Ciro Gomes sprach sich am Mittwoch (Ortszeit) auch die Drittplazierte Simone Tebet für ihn aus. Auch Exstaatschef Fernando Henrique Cardoso sicherte Lula seine Unterstützung zu. Am 30. Oktober kommt es zur Stichwahl zwischen Lula und dem ultrarechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro. (dpa/jW)