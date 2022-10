Litauen: Soldaten der Bundeswehr eingetroffen

Vilnius. In Litauen sind Bundeswehr-Soldaten für die erste Übung der deutschen NATO-Brigade eingetroffen. Mit einem Schiff wurden Truppenangehörige und Militärfahrzeuge des Jägerbataillons 413 Torgelow von Kiel über die Ostsee in das baltische EU- und NATO-Land verlegt. Vom Hafen von Klaipeda aus machte sich das Truppenkontingent am Mittwoch abend auf den Weg zum litauischen Militärstützpunkt Rukla, wie ein Bundeswehr-Sprecher am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben der litauischen Armee werden insgesamt 250 Soldaten der deutschen NATO-Brigade an der Militärübung »Fast Griffin« teilnehmen und mit litauischen Truppen üben. Das gegen Russland gerichtete Manöver soll an diesem Freitag beginnen. (dpa/jW)