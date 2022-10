Erinnerungsgesetz in Spanien in Kraft

Madrid. Spanien hat die Suche nach den Zehntausenden anonym verscharrten Opfern des Krieges zwischen 1936 und 1939 sowie der Diktatur von Francisco Franco (1939–1975) zur »Staatspflicht« erhoben. Das schreibt das »Gesetz des demokratischen Andenkens« vor, das vom Senat in Madrid endgültig gebilligt wurde, wie die sozialdemokratische Regierung am späten Mittwoch abend mitteilte. Das Gesetz regelt zudem das Recht auf Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen während des Krieges und der Diktatur sowie in den ersten Jahren nach dem formalen Übergang zur Demokratie bis 1983. Die Zahl der »Verschwundenen« wird auf mindestens 100.000 bis 150.000 geschätzt. (dpa/jW)