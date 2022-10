AU will Gespräche zu Konflikt in Äthiopien

Addis Abeba. Die Afrikanische Union (AU) hat die äthiopische Regierung und die TPLF zu Friedensgesprächen in Südafrika eingeladen. Wie aus einem Schreiben der AU an die Führung der Milizionäre aus der Region Tigray hervorging, sollen die Gespräche am Sonnabend beginnen. Am Mittwoch bestätigte die Regierung in Addis Abeba, daran teilnehmen zu wollen. Dabei wolle man »alle möglichen Maßnahmen ergreifen«, um den Konflikt zu lösen. Eine offizielle Antwort der TPLF war zunächst nicht bekannt. In dem nordostafrikanischen Staat kommt es seit August wieder zu schweren Kämpfen zwischen dem äthiopischen Militär und der TPLF. (dpa/jW)