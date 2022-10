US-Expräsident Trump zieht vor Supreme Court

Washington. Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im Streit um beschlagnahmte offizielle Dokumente vor den Obersten Gerichtshof des Landes gezogen. Trump beantragte am Dienstag (Ortszeit) beim Supreme Court in Washington, dass dem Justizministerium der Zugriff auf rund 100 beschlagnahmte Geheimdokumente, die er widerrechtlich aus dem Weißen Haus mitgenommen haben soll, entzogen wird. Ermittler der Bundespolizei FBI hatten am 8. August auf Trumps Luxusanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida Tausende Dokumente beschlagnahmt. (AFP/jW)