Dänen wählen bereits am 1. November

Kopenhagen. Dänemark wählt noch in diesem Herbst ein neues Parlament. Am Mittwoch gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vor ihrem Amtswohnsitz Marienborg bekannt, dass die nächste Wahl bereits am 1. November stattfinden wird. Gewählt werden muss in Dänemark alle vier Jahre – eigentlich hätte Frederiksen Zeit bis zum 4. Juni 2023. Die Sozialliberalen, die die sozialdemokratische Minderheitsregierung unterstützen, hatten der Ministerpräsidentin im Sommer aber ein Ultimatum gestellt: Bis zur Eröffnung des Parlaments nach der Sommerpause am Dienstag sollte die Ministerpräsidentin die Wahl ausgerufen haben. Ansonsten wollte die Partei ein Misstrauensvotum erzwingen. (dpa/jW)