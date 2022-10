Syrien: Schon 39 Menschen an Cholera gestorben

Damaskus. In Syrien sind bei dem schwersten Choleraausbruch seit mehr als zehn Jahren bereits 39 Menschen an der Krankheit gestorben. In elf der 14 Regionen des Landes wurden seit Ende des vergangenen Monats insgesamt 584 Fälle der Krankheit festgestellt, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag abend erklärte. Die Situation entwickele sich in den betroffenen Gebieten auf »alarmierende Weise«, warnte die Weltgesundheitsorganisation. Die ex­trem ansteckende Infektion wird in der Regel durch verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen. (AFP/jW)