ISS: Roskosmos will Beteiligung verlängern

Washington. Russlands Raumfahrtorganisation Roskosmos will die Beteiligung an der Internationalen Raumstation (ISS) über das Jahr 2024 hinaus verlängern. Der Chef des russischen Programms für bemannte Raumfahrt, Sergej Krikaljow, sagte am Montag (Ortszeit) vor Journalisten in Washington, er hoffe, dass es im kommenden Jahr die Genehmigung dafür geben werde. Roskosmos-Chef Juri Borissow hatte im Sommer angekündigt, Russland werde die ISS »nach 2024« verlassen und eine eigene Raumstation bauen. (AFP/jW)