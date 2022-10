Saudischer Kronprinz pocht auf Immunität

Washington. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sieht sich durch die jüngst erfolgte Ernennung zum Ministerpräsidenten seines Landes vor einer möglichen Strafverfolgung in den USA geschützt. Das geht aus einem Schriftstück seiner Anwälte vom Montag (Ortszeit) bezüglich des Rechtsstreits um die Ermordung des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (englisch: Jamal Khashoggi) hervor. Vor vier Jahren hatte dessen Verlobte Hatice Cengiz in den USA Klage gegen bin Salman und andere eingereicht, denen sie eine Beteiligung an dem Mord vorwirft. Die Anwälte bin Salmans forderten am Montag aufgrund der Immunität ihres Mandaten das Gericht auf, die Klage abzuweisen. (dpa/ jW)