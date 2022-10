Ukraine verbietet Verhandlungen mit Moskau

Kiew. In der Ukraine sind Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verboten worden. Ein entsprechendes Dekret des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wurde am Dienstag auf dessen Webseite veröffentlicht. Dem ging eine Entscheidung des Rates für Sicherheit und Verteidigung voraus. Selenskij leitet den Rat bestehend aus Regierungsmitgliedern und den Chefs von Armee und Geheimdiensten. Er hatte den Schritt bereits am vergangenen Freitag angekündigt. Aus dem Kreml in Moskau hieß es dazu: »Jetzt warten wir entweder auf einen Positionswechsel des jetzigen Präsidenten, oder wir warten auf den künftigen Präsidenten der Ukraine, der seine Positionen im Interesse des ukrainischen Volkes ändern wird«, sagte der Sprecher des Präsidialamts, Dmitri Peskow, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. (dpa/jW)