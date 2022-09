Lettland verbannt Russisch aus Schulen

Alexander Welscher/dpa Abgesperrtes Siegesdenkmal der Roten Armee in Riga (6.5.2022)

Riga. In Lettland soll bis 2025 Lettisch schrittweise zur alleinigen Unterrichtssprache in Kindergärten und Grundschulen werden. Das Parlament in Riga stimmte am Donnerstag für die von der »Mitte-rechts«-Regierung eingebrachten Änderungen am Bildungsgesetz. Demnach soll im dem baltischen EU- und NATO-Land mit einer großen russischen Minderheit der Übergang vom kommenden Schuljahr an erfolgen. Die seit vielen Jahren diskutierte »Reform« hat wiederholt Proteste von Vertretern der russischen Minderheit hervorgerufen, die gut ein Drittel der rund zwei Millionen Einwohner Lettlands ausmacht. Bislang gab es für sie spezielle Schulen, in denen ein Teil der Fächer auf Russisch unterrichtet werden konnte. Dies wird nun nicht mehr möglich sein. (dpa/jW)