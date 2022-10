Bericht: Drohnen über Bundeswehr-Platz

Wildflecken. Unbekannte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums mehrere Drohnen über den Bundeswehr-Truppenübungsplatz im bayerischen Wildflecken fliegen lassen. Die Überflüge seien in der Nacht zum Sonnabend registriert worden, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Sonntag mit. Business Insider berichtete von gut einem Dutzend Drohnen. Dem Medium zufolge bildet die Bundeswehr auf dem Übungsplatz in Unterfranken ukrainische Soldaten an gepanzerten Fahrzeugen des Typs »Dingo« aus. Die Bundesregierung hatte Mitte September angekündigt, der Ukraine 50 dieser bewaffneten Radtransporter zu liefern. (dpa/jW)