Russland liefert kein Gas mehr nach Italien

Rom. Russland hat seine Gaslieferungen an Italien vorerst eingestellt. Der russische Konzern Gasprom habe mitgeteilt, dass er kein Gas mehr durch Österreich liefern könne, teilte der italienische Versorger ENI am Sonnabend mit. Unterdessen kündigte die voraussichtlich nächste Ministerpräsidentin des Landes, Giorgia Meloni, am Sonnabend an, Italien müsse »wieder dahin zurückkehren, zuerst seine nationalen Interessen zu verteidigen«. Die Faschistin hatte sich nach der Wahlnacht tagelang nicht mehr öffentlich gezeigt. (dpa/jW)