Britannien: Labour im Umfragehoch

London. Die oppositionelle Labour-Partei in Großbritannien kann in Umfragen ihren Vorsprung zu den regierenden Konservativen weiter ausbauen. Eine am Donnerstag abend veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov sah die Sozialdemokraten bei 54 Prozent der Stimmen, die Tories lagen bei 21 Prozent. Das ist der größte Vorsprung für Labour seit den 90er Jahren. (AFP/jW)