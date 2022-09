Hurrikan: US-Präsident ruft Notstand aus

Washington. Vor der Ankunft des Hurrikans »Ian« in South Carolina hat US-Präsident Joseph Biden für den Ostküstenstaat den Notstand ausgerufen. Bundesbehörden seien angewiesen worden, den Bundesstaat und örtliche Stellen bei Hilfs- und Rettungsarbeiten zu unterstützen, teilte das Weiße Haus am späten Donnerstag abend (Ortszeit) mit. Der Hurrikan hatte zuvor weiter an Stärke gewonnen, wie aus dem jüngsten Lagebericht des Nationalen Hurrikanzentrums vom frühen Morgen hervorging. Demnach erreichten seine maximalen Windgeschwindigkeiten 140 Kilometer pro Stunde. Am Mittwoch war »Ian« mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde in Florida auf Land getroffen. Dort hinterließ er Zerstörung und Überschwemmungen. Die Behörden hielten sich am Donnerstag mit Schätzungen zur Zahl der Todesopfer zurück – hatten aber keine Zweifel, dass der Hurrikan Menschenleben gekostet hat. (dpa/jW)