Schweden erlaubt Rüstungsexporte in Türkei

Stockholm. Nach einem mehrjährigen Stopp hat Schweden wieder die Ausfuhr von Kriegsmaterial an die Türkei genehmigt. Stockholms Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft stärke die Argumente, Rüstungsexporte in andere Mitgliedstaaten zu genehmigen, einschließlich der Türkei, teilte die zuständige schwedische Behörde ISP am Freitag mit. Sie habe Ausfuhren von elektronischer Ausrüstung, Software und technischer Unterstützung an Ankara genehmigt. (AFP/jW)