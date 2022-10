Tausende für reproduktive Rechte

Luisa Gonzalez/REUTERS Teilnehmerin der Kundgebung im kolumbianischen Bogotá am Mittwoch

Die Farben und Slogans der lateinamerikanischen Frauenbewegung variieren, die Forderung nach dem Recht auf »freie, sichere und kostenlose Schwangerschaftsabbrüche« ist dieselbe. Das wurde am weltweit begangenen Aktionstag für eben dieses Recht am Mittwoch zum wiederholten Male deutlich. Zwar weichen die Gesetzeslagen zwischen den Ländern der Region teils erheblich voneinander ab, viel zu tun gibt es jedoch fast überall noch.

In Argentinien, wo es eine der stärksten feministischen Bewegungen Lateinamerikas gibt, haben Frauen seit Anfang 2021 ein Recht auf Abbruch bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Der Entscheidung vorausgegangen waren Jahre des feministischen Kampfes, im Dezember 2020 schließlich wurde das Recht gesetzlich verankert. Dass jedoch weiterhin durchaus Hürden für Personen bestehen, die dieses in Anspruch nehmen wollen, macht ein am Mittwoch von Amnesty International veröffentlichter Bericht deutlich. Demnach bestehen »Hindernisse« beim Zugang zu Abbrüchen insbesondere im privaten Gesundheitssektor weiter. Unter anderem deswegen gingen am Mittwoch wie jedes Jahr Tausende Feministinnen im Land auf die Straße.

Auch in Mexiko forderten am Mittwoch Frauen ein landesweites Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Zwar hatte das Oberste Gericht des Landes im vergangenen Jahr geurteilt, dass das Verbot gegen die Verfassung verstößt. Ein Recht auf Abbruch besteht jedoch immer noch nur in neun der insgesamt 32 Bundesstaaten. Anlässlich des globalen Aktionstages forderten mehrere Organisationen zudem eine »Entstigmatisierung« des Begriffs Abtreibung, wie die mexikanische Tageszeitung ­La Jornada berichtete. Schwangerschaftsabbrüche müsste als das geregelt werden, was sie seien: »eine weitere Dienstleistung, die Millionen gebärfähige Menschen und Frauen irgendwann in ihrem reproduktiven Leben benötigen werden«.

Wie in Mexiko war es auch in Kolumbien das Oberste Gericht, das Anfang des Jahres urteilte, dass die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen entkriminalisiert werden muss. Um an diesen Sieg zu erinnern, gingen am Mittwoch in mehreren Städten Feministinnen auf die Straße. Gleichzeitig forderten sie die vollständige Umsetzung des »historischen Urteils« sowie eine »soziale Entstigmatisierung«. In Uruguay, wo das Recht auf Abbruch vor zehn Jahren erkämpft wurde, erinnerten Aktivistinnen daran, dass es noch immer Probleme für zahlreiche Frauen beim Zugang zu dieser medizinischen Leistung gebe. Zudem würden Betroffene weiter gesellschaftlich stigmatisiert.

Neben Argentinien, Teilen von Mexiko, Kolumbien und Uruguay sind Schwangerschaftsabbrüche in Lateinamerika in Guyana, Französisch-Guyana und Kuba legal. Die sozialistische Inselrepublik gilt als »Großmutter« des Abtreibungsrechts: Bereits seit 1961 sind Abbrüche in Kuba straffrei durchführbar, seit 1965 übernimmt das öffentliche Gesundheitssystem alle anfallenden Kosten.

Abseits der in mehreren Ländern bei reproduktiven Rechten gemachten Fortschritte ist Lateinamerika weiterhin die Region »mit der größten Anzahl an Ländern, die jeglichen Schwangerschaftsabbruch verbieten«, so Amnesty in seinem Bericht vom Mittwoch. Das betrifft El Salvador, Honduras und Nicaragua. Mit tödlichen Folgen: Laut WHO gehen zehn Prozent aller Todesfälle bei denjenigen, die während ihrer Schwangerschaft sterben, auf illegal durchgeführte Abbrüche zurück.

In einem Großteil der lateinamerikanischen Länder ist ein Abbruch nur unter bestimmten Umständen möglich – beispielsweise wenn die Schwangerschaft Resultat einer Vergewaltigung ist oder das Wohl der Mutter gefährdet. So auch in Venezuela. Dort gingen am Mittwoch Hunderte in der Hauptstadt Caracas gegen die rigorose Kriminalisierung von Betroffenen auf die Straße. Wie das Onlineportal Venezuelaanalysis.com berichtete, sammeln feministische Gruppen derzeit zudem Unterschriften für ein Gesetzesprojekt, mit dem reproduktive Rechte für Frauen, Teenager und Angehörige der LGBTIQ-Community garantiert werden sollen.