Angebot und Nachfrage

Das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (Dok) will mit seinem diesjährigen Programm noch mehr Arbeiten aus Mittel- und Osteuropa zeigen. Da die Nachfrage hoch sei, wolle das Festival mit seinem neuen Angebot »Panorama« mehr Filme aus der Region in seinem Programm unterbringen, sagte der künstlerische Leiter Christoph Terhechte bei der Vorstellung des Programms am Donnerstag in Leipzig. Die 65. Ausgabe des Festivals findet vom 17. bis 23. Oktober an verschiedenen Orten der Messestadt statt. Eröffnet werde das Festival mit dem Film »No Dogs or Italians Allowed« des französischen Regisseurs und Drehbuchautors Alain Ughetto. In einer Stop-Motion-Animation zeigt der Künstler das Leben seiner Großeltern in Norditalien und deren Migration nach Frankreich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Festival werde damit zum zweiten Mal in seiner Geschichte von einem langen Animationsfilm eröffnet. (dpa/jW)