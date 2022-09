Papst half bei Gefangenenaustausch

Rom. Papst Franziskus hat nach eigenen Angaben bei den Bemühungen um einen Gefangenenaustausch in der Ukraine mitgeholfen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte davon bei einem Treffen mit Jesuiten am 15. September in Kasachstan erzählt. Die Äußerungen des Papstes dabei veröffentlichte nun die Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica. Der Papst hatte bei der privaten Zusammenkunft demnach wiederholt, dass er den Konflikt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine als »dritten Weltkrieg« werte. (dpa/jW)