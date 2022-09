ISS: Drei russische Kosmonauten zurück

Moskau. Drei russische Kosmonauten sind nach rund 200 Tagen auf der Internationalen Raumstation (ISS) wieder auf der Erde gelandet. Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korsakow dockten am Donnerstag mit einer »Sojus«-Kapsel von der ISS ab und landeten einige Stunden später in der Steppe Zentralkasachstans, wie auf Livebildern der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war. Zuvor hatte Artemjew am Mittwoch das Kommando über die ISS an die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti übergeben. (dpa/jW)