Tote nach Angriffen von Baku auf Armenien

Jerewan. Drei Armenier sind bei erneuten Zusammenstößen an der Grenze zu Aserbaidschan getötet worden. Aserbaidschanische Truppen hätten am östlichen Teil der Grenze mit »Granatwerfern und großkalibrigen Waffen das Feuer eröffnet«, erklärte Armeniens Verteidigungsministerium am Mittwoch. Drei Menschen seien infolgedessen gestorben, hieß es weiter. Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan nannte das Geschehene im Kurznachrichtendienst Twitter »einen Angriff gegen Armeniens Unabhängigkeit, Souveränität und Demokratie«. (AFP/jW)