Österreich kontrolliert an Grenze zu Slowakei

Wien. Nach Tschechien führt nun auch Österreich wegen eines Anstiegs »irregulärer« Migration ab diesem Donnerstag vorübergehend Kontrollen an der Grenze zur Slowakei ein. Ab Mitternacht werde es für mindestens zehn Tage Überprüfungen an elf Kontrollpunkten geben, sagte der österreichische Außenminister Gerhard Karner am Mittwoch. Von Januar bis August dieses Jahres beantragten 56.000 Menschen in Österreich Asyl. (AFP/jW)