Iran greift Ziele im Nordirak an

Erbil. Im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten im Iran hat Teheran in der Autonomieregion Kurdistan im Nordirak mehrere Angriffe geflogen. Dabei seien mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, berichtete die Internetnachrichtenseite Rudaw am Mittwoch. Eine mit Sprengstoff beladene Drohne habe das Gebäude der Kurdischen Demokratischen Partei des Iran (KDPI) in der Provinz Erbil angegriffen, berichtete Kurdistan24.net. Mindestens neun Drohnen hätten zudem Gebäude der sozialdemokratischen Partei Komala in der Provinz Sulaimanija angegriffen. Der Vorsitzende der Kurdischen Freiheitspartei (PAK) sprach außerdem von Drohnen- und Raketenangriffen auf die PAK-Zentrale, wobei in Erbil sechs Menschen ums Leben gekommen seien. (dpa/jW)